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Sostenibilità: Monzani, 'un orgoglio veder premiato il mio lavoro'

22 aprile 2026 | 11.07
Redazione Adnkronos
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"Sapere che la mia tesi abbia avuto un certo impatto ed una certa utilità è una grandissima soddisfazione. La sostenibilità è un tema molto importante dal punto di vista climatico ed anche economico, motivo per cui ho seguito un dottorato in ingegneria energetica, ma è anche il motivo per cui credo sia giusto persistere ed accelerare in questa direzione". Queste le parole di Chiara Monzani, dottorata al Politecnico di Torino, premiata alla quarta edizione del Premio Esg Challenge Iren, un'iniziativa del Gruppo Iren, organizzata a Piacenza, nata per valorizzare e premiare le 10 migliori tesi universitarie (triennali, magistrali o di dottorato) focalizzate sui temi Esg (Environmental, Social, Governance).

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