Sostenibilità: Mulino Bianco lancia Buongrano ed è primo in Italia a portare nelle tavole l'agricoltura rigenerativa

Mulino Bianco compie un ulteriore passo concreto nel percorso di sostenibilità, che da sempre accompagna il brand bakery, con il lancio di Buongrano, primo prodotto con farina di grano tenero 100% da agricoltura rigenerativa, che segna anche l'avvio di una nuova fase della Carta del Mulino, il disciplinare del brand unico in Italia che ha definito nuovi standard per la coltivazione sostenibile del grano tenero. Buongrano, biscotto nato nel 2018, torna ora con una nuova veste, che non solo riduce l'impatto ambientale, ma restituisce nuova vitalità alla terra.