Sostenibilità, Oliva (Aries Group): "impegnati su dimensione sociale attraverso promozione di inclusione e parità"

"Siamo una società giovane, abbiamo quattro anni, e nell'ultimo anno abbiamo affrontato un intenso programma di avvicinamento a tutte le dinamiche di sostenibilità. Poniamo grande attenzione alla dimensione sociale e promuoviamo da sempre, oggi in maniera più organizzata, i temi di inclusività e di parità, che monitoriamo attraverso indagini su tutta la nostra azienda". Lo afferma Claudio Oliva, COO Aries Group, a margine del panel 'Ospitalità sostenibile: gli hotel raccontano la loro esperienza ESG', al Salone della Csr e dell'Innovazione sociale, all'università Bocconi di Milano.