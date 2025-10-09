Sostenibilità: Pirani (Italmatch Chemicals), "impegnati in decarbonizzazione per impianti più efficienti e con meno consumi"

"Il nostro gruppo Italmatch Chemicals, con sede a Genova, ha impianti in Europa e nel resto del mondo: 20 impianti di produzione di specialità chimiche. Il nostro impegno è indirizzato verso il mercato della sostenibilità e commerciale. In primo luogo abbiamo un significativo impegno dal punto di vista della decarbonizzazione dei nostri processi. All'interno del gruppo è stata definita una strategia di decarbonizzazione e la definizione di obiettivi approvati da Sbti e un impegno significativo che prevede sia decarbonizzazione classica tramite l'acquisto di garanzie d'origine sia l'impegno negli impianti affinchè siano più efficienti e con minori consumi". Così Claudio Pirani, ESG & Sustainability Manager Italmatch Chemicals, in occasione della prima delle tre giornate della tredicesima edizione del Salone della Csr e dell'Innovazione sociale, in svolgimento all'università Bocconi di Milano.