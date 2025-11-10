circle x black
Sostenibilità: Piunti (Conou), 'Consorzio al centro è modello vincente per gestione rifiuto olio'

10 novembre 2025 | 12.38
Redazione Adnkronos
"Crediamo che il modello strategico consortile, con il Consorzio al centro - senza fine di lucro - che fa da vigile nella piazza affollata per la gestione del rifiuto olio minerale, sia l'elemento vincente. Un modello che deve essere esportato". A dirlo Riccardo Piunti, presidente del Conou - Consorzio nazionale degli oli minerali usati, all'incontro con la stampa della 34esima tappa in Veneto della campagna nazionale di Legambiente "I cantieri della transizione ecologica", la cui protagonista è Bottari S.r.l, azienda veronese del gruppo Itelyum che si occupa della raccolta, trattamento e rigenerazione degli oli esausti e delle emulsioni industriali, da oltre quarant'anni raccoglitrice del Conou - Consorzio nazionale degli oli minerali usati. 

