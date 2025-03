Sostenibilità, Rangone (Polimi): ‘Gruppo Hera è storia di innovazione imprenditoriale’

“Ci sono varie tipologie di innovazione: tecnologica, organizzativa, ma io mi focalizzano sull'innovazione più importante, quella imprenditoriale, anche perché io sono professore di imprenditorialità al Politecnico di Milano ed è solo grazie a un'azienda capace di esprimere innovazione imprenditoriale che nascono progetti innovativi come quelli che stiamo vedendo. Gruppo Hera è una storia di innovazione imprenditoriale”. Così Andrea Rangone, professore al Politecnico di Milano, all’inaugurazione di FIB3R, il primo impianto italiano per la rigenerazione dei compositi in fibra di carbonio su scala industriale, realizzato da Herambiente, controllata del Gruppo Hera e primo operatore italiano nel recupero e trattamento dei rifiuti, spiegando il concetto di innovazione presente in questo settore.