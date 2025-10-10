Sostenibilità: ricca partecipazione al Salone Csr 2025, oltre 500 relatori e 120 panel 

"Creare futuri di valore". E' questo il titolo della 13esima edizione del Salone Csr e dell'innovazione sociale, organizzato all'università Bocconi di Milano. Un appuntamento culturale, in cui confrontarsi e vivere in prima persona i cambiamenti attuali, nonché occasione di aggiornamento, conoscenza di diverse realtà e condivisione di criticità ed esperienze positive. La tre giorni quest'anno ha battuto ogni record con 120 panel e circa 530 relatori, confermando una partecipazione ricca e attiva.