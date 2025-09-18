Sostenibilità, Simonetti (Diasen): "Nostra azienda premiata per sforzo importante"

"Il nostro progetto per noi era molto importante e molto sfidante da un punto di vista concettuale e tecnologiche, abbiamo dovuto apportare grandi innovazioni impiantisce all'impianto di macinazione del sughero, che è la base della nostra attività. Per noi è molto bello ottenere questo premio che riconosce uno sforzo congiunto di un'azienda che si impegna per il confort sostenibile" Ha dichiarato Gian Pietro Simonetti, Team Marketing, Ufficio Stampa e Social Media Manager di Diasen a margine della cerimonia di premiazione del Blue Green Economy Award 2025 a Napoli.