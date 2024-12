Sostenibilità sociale, Scalia (Confcommercio): “Importante che giovani valorizzino risorse e leggano mercato”

“La sostenibilità è uno dei nostri valori principali. Per noi giovani è fondamentale essere più lungimiranti rispetto alle generazioni precedenti, valorizzando le risorse che abbiamo e soprattutto leggendo il mercato, che sta andando sempre di più verso i temi della sostenibilità ambientale e sociale”. È quanto affermato da Dario Scalia, vicepresidente Giovani imprenditori Confcommercio - Imprese per l'Italia, in occasione della presentazione della ricerca “Giovani e sostenibilità sociale”, promossa da Eikon, svoltasi a Palazzo dell’Informazione a Roma nel contesto della Social Sustainability Week.