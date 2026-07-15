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SpaceX: per la prima volta azioni sotto il prezzo dell'Ipo di 135 dollari, -40% dal picco

Times Square nel giorno della quotazione di SpaceX guidata da Elon Musk (Sipa Usa)
Times Square nel giorno della quotazione di SpaceX guidata da Elon Musk (Sipa Usa)
15 luglio 2026 | 20.11
Alessandro Pulcini
LETTURA: 1 minuti

Per la prima volta da quando si è quotata in Borsa, SpaceX vede il suo titolo scendere sotto il valore dell'Ipo di 135 dollari, perdendo fino al 2% circa, per poi recuperare. Quella dell'azienda è stata l'Ipo più grande di sempre e ha permesso al Ceo Elon Musk di diventare trilionario. Nelle scorse settimane però il titolo ha perso molto rispetto al boom iniziale che aveva portato il prezzo delle azioni fino a 225 dollari; più o meno il ribasso è del 40%.

Con il nuovo calo l'azienda spaziale è arrivata a bruciare 800 miliardi di dollari di valore in un mese e le vendite hanno colpito anche i bond emessi da SpaceX a fine giugno. L'Ipo aveva portato a una raccolta da 86 miliardi di dollari e a una valutazione superiore ai 2.000 miliardi di dollari. La quota dello stesso Musk è scesa a circa 760 miliardi di dollari dai 1.200 miliardi dei primi giorni di quotazione. Recentemente, con una procedura accelerata, il titolo è entrato a far parte del Nasdaq-100. Con il mercato che valuta le azioni meno del prezzo fissato nel giorno dell'Ipo, gli investitori entrati al momento del collocamento registrano una perdita potenziale.

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