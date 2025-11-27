circle x black
Spina (Mimit): "Fattore di crescita e internazionalizzazione per Pmi"

Spina (Mimit):
27 novembre 2025 | 16.20
Redazione Adnkronos
LETTURA: 0 minuti

''Il Mimit è molto coinvolto nel supportare il sistema imprenditoriale italiano nella implementazione dell'Ia, che non è più una tecnologia sperimentale, ma si può considerare una tecnologia matura. Il Mimit sostiene il trasferimento tecnologico e la formazione specifica. Noi dobbiamo sostenere lo sforzo delle piccole e medie imprese che non hanno le capacità di investimento delle grandi. Le nuove tecnologie dell'Ai possono dare nuovi fattori di sviluppo, anche internazionale''. Lo sottolinea Eva Spina, capo dipartimento digitale, connettività e nuove tecnologie del Mimit, in occasione del convegno dell'Adnkronos sull'Intelligenza artificiale.

