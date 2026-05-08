Stellantis valuta rafforzamento collaborazione con Leapmotor

Si rafforza la partnership strategica fra Stellantis e Leapmotor: lo comunica il gruppo guidato da Antonio Filosa spiegando che con questo sviluppo annunciato Stellantis "intende spingere sull’accessibilità dei BEV e accelerare il time-to-market per i nuovi modelli, ampliando le iniziative di acquisto congiunto di LPMI" la Joint venture controllata al 51% da Stellantis. L'iniziativa ha per il momento un forte focus sulle attività in Spagna con l'aumento della stabilimento di Saragozza (sito storico di produzione Opel) dove nascerà un nuovissimo SUV elettrico a batteria Opel del segmento C che sarà progettato e concepito a Rüsselsheim ma verrà aggiunto su una nuova linea insieme al modello C-SUV B10 di Leapmotor. Questo sviluppo consentirà al nuovo modello di beneficiare di componenti forniti da LPMI, aumentando l’accessibilità economica: il modello - grazie a un tempo di sviluppo inferiore a due anni, sfruttando la partnership con Leapmotor - dovrebbe essere in vendita già nel 2028 affiancando l'attuale gamma SUV composta da Opel Grandland, Frontera e Mokka.Questo sviluppo - si segnala - consentirebbe al produttore tedesco di compiere un importante passo strategico in avanti in termini di elettrificazione e scalabilità nel minor tempo possibile.

"Il SUV sarebbe progettato e creato da noi alla Opel di Rüsselsheim e sviluppato da team internazionali situati in Germania e Cina. La partnership con Leapmotor dovrebbe consentire un tempo di sviluppo inferiore a due anni. Con questo, Opel sta pianificando un ulteriore passo importante nello sviluppo di veicoli elettrici all'avanguardia e accessibili per i nostri clienti," ha dichiarato il CEO di Opel, Florian Huettl.

Il nuovo veicolo dovrebbe utilizzare componenti fondamentali dell'ultima architettura elettrica e tecnologia delle batterie Leapmotor, combinati con il design distintivo di Opel, l'esperienza di bordo, l'ingegneria del telaio, oltre alla tecnologia di illuminazione e sedili.

Coinvolto nel processo anche lo stabilimento Stellantis di Villaverde al quale saranno assegnati futuri prodotti Leapmotor per i mercati europeo e globale. Diversi modelli - si sottolinea - "saranno prodotti in linea con i requisiti Made-in-Europe, con il trasferimento della proprietà dello stabilimento alla controllata spagnola di LPMI".

Come sottolinea il ceo di Stellantis, Antonio Filosa “il piano di espandere la nostra partnership di successo con Leapmotor, un partner fidato e uno dei produttori di veicoli a nuova energia in più rapida crescita e più rispettati a livello globale, è una vera vittoria per entrambi”. Il piano - aggiunge - “prevede un supporto alla produzione, i posti di lavoro e la localizzazione avanzata in Europa della produzione di veicoli elettrici di livello mondiale a prezzi accessibili per soddisfare le reali esigenze dei clienti.

"L’ annuncio di oggi riflette la nostra intenzione nell’approfondire la nostra partnership e compiere un ulteriore passo verso future collaborazioni ancora più grandi”, aggiunge il ceo di Stellantis “ Le tecnologie all’ avanguardia di Leapmotor , combinate con la portata globale di Stellantis, le profonde radici regionali e i marchi automobilistici molto amati, renderebbero questa partnership straordinariamente potente - osserva Zhu Jiangming, fondatore e ceo di Leapmotor - la nostra joint venture, Leapmotor International, ha rapidamente dimostrato i suoi vantaggi per entrambi i partner e in meno di tre anni ci ha visto lanciare il nostro marchio in cinque continenti e far crescere significativamente a livello internazionale la nostra portata e la nostra reputazione”, conclude.