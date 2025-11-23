circle x black
Cerca nel sito
 

Firenze, muore investito da un treno: ritardi fino a due ore per l'Alta Velocità

Rallentamenti e cancellazioni di treni per l'investimento di una persona

Un binario del treno (Fotogramma/Ipa)
Un binario del treno (Fotogramma/Ipa)
23 novembre 2025 | 16.38
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Rallentamenti fino a 120 minuti, limitazioni e cancellazioni di treni nel nodo di Firenze dopo che stamattina, intorno alle 11.10, un treno Alta Velocità ha investito una persona in uscita dal binario 3 della stazione Firenze Santa Maria Novella. A quanto si apprende, si tratterebbe di un suicidio.

È intervenuta l'autorità giudiziaria che alle 12 circa ha dato il nulla osta alla ripresa della circolazione, bloccando però alcuni binari per consentire i rilievi e poi le attività dei necrofori che sono ancora in corso. La persona non è stata ancora identificata.

A causa della sospensione su alcuni binari, la circolazione ferroviaria è fortemente rallentata sia in direzione Nord sia in direzione Sud per i treni Alta Velocità. I ritardi si riflettono anche in altre stazioni.

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
firenze treni firenze oggi treni firenze treni ritardi firenze treni ritardi oggi
Vedi anche
Vanoni, l'omaggio del corteo 'Non una di meno' a Roma: partecipanti cantano 'La voglia, la pazzia'
Unicef, 417 milioni di bambini nel mondo vivono in povertà
Bologna, tensione alla protesta contro Virtus-Maccabi: razzi, fuochi d'artificio e idranti - Video
Siracusa, teneva uno scimpanzé in casa legato a una catena: denunciato
Ucraina-Russia, Putin: "Piano Trump può essere base per pace" - Video
Ucraina al bivio, Zelensky e il piano Trump: "Scelte difficili" - Video
News to go
Consumi elettrici e fotovoltaico, il trend in Italia
News to go
Pronto soccorso, l'allarme: "Da gennaio uno su quattro con la metà del personale necessario" - Video
News to go
Black Friday, sconti e offerte in arrivo: come funziona - Video
News to go
Maltempo, dal Nord Europa freddo e gelo sull'Italia - Video
Dybala: "Obiettivo aiutare giovani, in momenti difficoltà tirare fuori qualcosa di più" - Video
Il Papa ad Assisi, arrivato alla Porziuncola per incontrare i Vescovi - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza