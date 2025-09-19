Tabacco, Giglio Vigna (Lega): "Impegnati a difendere il modello normativo italiano"

"Dobbiamo difendere il nostro modello, che rappresenta un punto di forza per l'Italia grazie ai suoi risvolti economici e sociali, alla capillarità della distribuzione e al contatto diretto con i cittadini. Il nostro impegno sarà quello di proteggere l'impianto normativo italiano, anche di fronte alle pressioni europee. Se Bruxelles ci chiederà di andare in una certa direzione, la nostra risposta sarà chiara: 'No, grazie, vogliamo percorrere un'altra strada'. Proveremo ad essere noi a orientare la discussione a livello comunitario. Per fare questo sono utili una o più figure di raccordo che facciano comprendere quanto il modello italiano sia positivo". Così Alessandro Giglio Vigna, presidente Commissione Politiche dell'Unione Europea della Camera dei deputati, in occasione della tavola rotonda organizzata durante la presentazione del Rapporto sulla distribuzione dei prodotti da fumo e non da fumo 2025. Un documento presentato da Logista, in partnership con Fondazione Tor Vergata.

“Non sarà un percorso facile perché in Europa le visioni ideologiche, una volta radicate, richiedono anni di dibattiti per essere cambiate. Dobbiamo prepararci ad anni in cui sarà importante portare avanti le nostre istanze. Useranno il potere mediatico e cercheranno di convincere le nuove generazioni in favore di un'azione morale non convalidata da dati ma supportata solo da una visione ideologica. Noi combatteremo questa ideologia con il pragmatismo”, conclude Giglio Vigna.