Tabacco, Mangialavori (Fi): "Fondamentale il lavoro del settore dei prodotti da fumo"

"Servono numeri e supporti che ci permettano di fare le nostre battaglie in Italia e in Europa"

“Incontri come quello di oggi sono fondamentali e fanno capire, a noi che dobbiamo portare avanti il Paese, quanto sia importante il settore dei prodotti da fumo e da inalazione e quanto sia serio il lavoro che fa”. Queste le parole di Giuseppe Mangialavori, presidente della Commissione Bilancio della Camera dei deputati, durante la presentazione del Rapporto sulla distribuzione dei prodotti da fumo e non da fumo 2025 che si è tenuta oggi presso il Chiostro del Bramante a Roma. Il documento è stato presentato da Logista, in partnership con Fondazione Tor Vergata. I dati dicono che il settore trasferisce alle casse dello Stato circa 15 miliardi di euro tra Iva e accise.

“Per noi è fondamentale avere numeri e supporti che ci permettano di fare le nostre battaglie in Parlamento in Italia e in Europa - prosegue Mangialavori - Avere dati che dimostrano l'ottimo lavoro fatto in Italia e che dimostrano come le regole italiane funzionino ci mette a disposizione uno strumento in più per far valere in Europa le istanze di tutti”.

Infine, un endorsement a Federico Rella, vicepresidente e direttore corporate affairs di Logista Italia: “Con un regista come Federico Rella è difficile non fare squadra e viaggiare uniti verso l’obiettivo”, conclude Mangialavori.