circle x black
Cerca nel sito
 

Tabacco, Mangialavori (Fi): "Fondamentale il lavoro del settore dei prodotti da fumo"

"Servono numeri e supporti che ci permettano di fare le nostre battaglie in Italia e in Europa"

Giuseppe Mangialavori, presidente della Commissione Bilancio della Camera dei deputati
Giuseppe Mangialavori, presidente della Commissione Bilancio della Camera dei deputati
19 settembre 2025 | 12.38
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

“Incontri come quello di oggi sono fondamentali e fanno capire, a noi che dobbiamo portare avanti il Paese, quanto sia importante il settore dei prodotti da fumo e da inalazione e quanto sia serio il lavoro che fa”. Queste le parole di Giuseppe Mangialavori, presidente della Commissione Bilancio della Camera dei deputati, durante la presentazione del Rapporto sulla distribuzione dei prodotti da fumo e non da fumo 2025 che si è tenuta oggi presso il Chiostro del Bramante a Roma. Il documento è stato presentato da Logista, in partnership con Fondazione Tor Vergata. I dati dicono che il settore trasferisce alle casse dello Stato circa 15 miliardi di euro tra Iva e accise.

“Per noi è fondamentale avere numeri e supporti che ci permettano di fare le nostre battaglie in Parlamento in Italia e in Europa - prosegue Mangialavori - Avere dati che dimostrano l'ottimo lavoro fatto in Italia e che dimostrano come le regole italiane funzionino ci mette a disposizione uno strumento in più per far valere in Europa le istanze di tutti”.

Infine, un endorsement a Federico Rella, vicepresidente e direttore corporate affairs di Logista Italia: “Con un regista come Federico Rella è difficile non fare squadra e viaggiare uniti verso l’obiettivo”, conclude Mangialavori.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Tabacco prodotti da fumo distribuzione Rapporto 2025
Vedi anche
News to go
Giustizia, via libera della Camera alla riforma
Eurogruppo e Ecofin a Copenaghen, le videonews dal nostro inviato
Auto e box come caveau della droga, la scoperta a Roma - Video
Pino Daniele, al via l'omaggio di Napoli con Mannoia, Sangiorgi ed Emma - Video
Trump ci ricasca: "Albania era in guerra contro Azerbaigian" - Video
Schifone (FdI) su ddl delega riforma forense: "Sostegno a giovani e donne"
Trump e il gesto 'illegale', la pacca sulla spalla di Re Carlo - Video
Regionali Marche, Bonaccini: "Una sfida contendibile" - Video
Regionali Marche, a Pesaro il comizio di Schlein e Bonaccini per Ricci - Videonews della nostra inviata
News to go
Inflazione in lieve calo, ma cresce il carrello della spesa
News to go
Commercio estero, cresce export a luglio
News to go
Gaza City sotto attacco di Israele, news di oggi


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza