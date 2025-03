Tabacco, Philip Morris punta a 1 mln dispositivi raccolti da inizio progetto Rec

Raggiunto con ampio anticipo l’obiettivo iniziale di raccogliere entro l’anno fino a 500mila dispositivi non più utilizzabili

In occasione della giornata mondiale del riciclo, Philip Morris Italia ribadisce il suo impegno a favore di “Rec – riciclo per economia circolare”, il progetto di riciclo dedicato ai rifiuti dei riscaldatori di tabacco Iqos e Lil e della sigaretta elettronica Veev, e stabilisce un nuovo obiettivo da raggiungere entro il 2025: portare a 1 milione i dispositivi raccolti dal lancio del progetto, avvenuto nel gennaio del 2024. Nell’autunno dello stesso anno, infatti, il progetto ha raggiunto con ampio anticipo l’obiettivo iniziale di raccogliere entro l’anno fino a 500mila dispositivi non più utilizzabili, rispetto ai quali Philip Morris Italia si è data un target di recupero medio di oltre l’80% delle materie prime presenti nei device, tra cui materiali plastici e metallici, magneti, batterie al litio e circuiti.

Oggetto di Rec sono i dispositivi consegnati gratuitamente dai consumatori presso i punti vendita Iqos e le tabaccherie aderenti all’iniziativa Take Back, oltre a quelli resi nell’ambito della garanzia e delle iniziative commerciali. Nel corso del 2024, inoltre, il progetto Rec è stato esteso al dispositivo della sigaretta elettronica Veev, mentre i Veev pods usati possono essere raccolti per il successivo trattamento nei punti vendita aderenti tramite un flusso separato previsto dal progetto di Logista “Recycle-cig”, basato su un Accordo di Programma con il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica. In primavera, inoltre, al progetto Rec è stato affiancato “Iqos Refreshed”, l’usato Premium di Iqos, finalizzato a dare una seconda vita ai dispositivi, contribuendo a ridurre la creazione di rifiuti elettronici.

“Il grande entusiasmo con il quale i nostri consumatori hanno accolto il Progetto Rec ci riempie di orgoglio, spingendoci a ribadire il nostro impegno in favore dell’iniziativa, con l’obiettivo di portare a 1 milione il numero complessivo di dispositivi raccolti a partire dal 2024 - commenta Gianluca Iannelli, Head of Smoke-Free Products Category, Philip Morris Italia – Quale occasione migliore della giornata mondiale del riciclo, quindi, per ringraziare tutta la nostra community di users, con l’augurio di celebrare presto un nuovo traguardo”. A partecipare all’iniziativa del Take-Back, assicurandone capillarità e successo, tutti i punti vendita monomarca Iqos (oltre 130 store tra Iqos Embassy, Boutique e Lounge) e circa 4600 tabaccherie distribuite su tutto il territorio nazionale, dove sono stati raccolti il 60% dei dispositivi. Sono stati invece circa 148mila i consumatori che hanno reso almeno un dispositivo nell’ambito dell’iniziativa.