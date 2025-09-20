circle x black
Tajani: "Ragazzi, battetevi per quello in cui credete e avrete già vinto"

alla cerimonia di premiazione de ‘I 60 migliori under 30 della politica italiana’ organizzata da Università Link

20 settembre 2025 | 12.33
Redazione Adnkronos
"Oggi siamo qui di fronte alle future classi dirigenti del nostro Paese. Noi politici del presente non dobbiamo deludervi. Tocca a noi politici creare i giusti canali per cui possiate partecipare alla vita pubblica del Paese, anche se al Governo abbiamo fatto tanto per i giovani. Penso alle garanzie per case giovani coppie, agli aiuti alle giovani mamme che hanno da 2 figli in su, includendo sia per i dipendenti che partite Iva. Continueremo a lavorare per favorire le start-up e faremo di più per aiutare giovani volenterosi con piccole e medie imprese". Lo afferma il Ministro degli Esteri Antonio Tajani alla cerimonia di premiazione de ‘I 60 migliori under 30 della politica italiana’ organizzata da Università Link a Roma, presso la sede di Via del Casale di San Pio V e promossa dall’associazione “La Giovane Roma” in collaborazione col magazine “Politica”.

"I salari della Pubblica Amministrazione sono stati aggiornati, dopo tanti anni in cui erano fermi abbiamo creato un milione di posti di lavoro - aggiunge - ma dobbiamo detassare straordinari, festivi e premi di produzione per rendere tangibili questi cambiamenti. Naturalmente, c’è da dire che politica non vuol dire sempre vittoria - conclude Tajani - serve ad insegnarti che nella vita ci si rialza anche stando dalla parte degli sconfitti. Questi sono gli elementi fondamentali che devono stare nella testa di un giovane che voglia battersi per la causa in cui crede".

