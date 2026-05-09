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Tapella (Uiops): "Sosteniamo progetto Trails per agroforestazione sostenibile"

09 maggio 2026 | 09.01
Redazione Adnkronos
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"Stiamo supportando e aiutando il Cirad - Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement nel progetto Trails in Malesia. Questo programma rappresenta un passaggio evolutivo rispetto alla produzione del classico olio di palma sostenibile, sicuro e certificato. Si tratta di una coltivazione di palma da olio insieme ad altre colture arboree in modo che si possano mantenere vivi l'ambiente, la flora e la fauna". Lo ha dichiarato Vincenzo Tapella, Presidente Unione Italiana Olio di Palma Sostenibile, in occasione dell'Eiis Summit in corso a Roma.

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