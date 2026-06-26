Tech, Albanese (Telus): "Tutela dati e sviluppo calcolo quantistico nel prossimo futuro"

Di fronte allo sviluppo tecnologico, "non sarà il singolo cittadino a dover adottare la crittografia post-quantistica" per proteggere i propri dati. "Sarà piuttosto compito della sua banca o del Servizio sanitario nazionale aggiornare le proprie infrastrutture. Tuttavia, si registreranno degli effetti indiretti che i cittadini potranno percepire, a partire da un livello di sicurezza nettamente superiore per i propri dati". Per quanto riguarda il calcolo quantistico, "l'impatto potrebbe essere tangibile nella vita di tutti i giorni attraverso lo sviluppo di nuove medicine o l'ottimizzazione dei sistemi logistici. Il dibattito scientifico resta aperto: non esistono limitazioni teoriche insormontabili allo sviluppo dei computer quantistici, ma le difficoltà ingegneristiche sono notevoli". Lo ha detto Ilijc Albanese, Lead Quantum Engineer di Telus, intervistato al corner di Adnkronos alla World Tech Conference 2026 a Milano. Il forum ha radunato tutti gli attori del settore per fare il punto su sfide e opportunità dello sviluppo tecnologico globale.