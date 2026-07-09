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Tech, Ciardi (Acn): "Regole necessarie, ma siano agili e intelligenti"

09 luglio 2026 | 12.34
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Non credo nella deregolamentazione. La tecnologia è uno strumento talmente potente, l'intelligenza artificiale, in particolare, è così pervasiva e capace di generare risultati straordinari, nel bene e nel male, che non si può pensare a una totale assenza di regole. Occorre una visione che metta l'uomo al centro. È necessaria una regolamentazione agile e intelligente, capace di contenere i rischi estremi legati a determinate tecnologie, senza però trasformarsi in un freno allo sviluppo digitale e tecnologico, che è poi il motore dello sviluppo globale di un Paese". Lo ha detto Nunzia Ciardi, Vice Direttore Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, partecipando a Roma alla conferenza internazionale "Geopolitica, tecnologie e sicurezza: sfide e prospettive per l'Italia", organizzata da Med-Or Italian Foundation in collaborazione con la Luiss.

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