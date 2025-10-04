Tech, Di Pietro (Hisense Italia): "3% del fatturato in ricerca e sviluppo ogni anno"

"In un momento non brillante per il mercato, Hisense crescerà del 20% su tutti i business. Siamo fortunati ad avere alle spalle un gruppo che destina il 3% del fatturato in Ricerca e sviluppo e ci permette di presentare nuovi prodotti al mercato italiano". Lo ha detto Gianluca Di Pietro, amministratore delegato di Hisense Italia, partecipando all'evento "Taste the Colours", organizzato nel ristorante Cracco in galleria Vittorio Emanuele a Milano, per presentare il Tv 116 pollici, il più grande al mondo con l'innovativa tecnologia Rgb MiniLed .