circle x black
Cerca nel sito
 

Tech, Pampalone (Hisense Italia): "Connettiamo utenti ad emozioni"

04 ottobre 2025 | 12.37
Redazione Adnkronos
LETTURA: 0 minuti

"Con questo evento annunciamo il lancio del tv Rgb MiniLed più grande al mondo in una location speciale, il ristorante di Carlo Cracco. Siamo entrambi portatori di creatività, innovazione, ed esperienza. Entrambi portiamo l'utente a connettersi con le emozioni". È il commento di Tatiana Pampalone, Head of Marketing Hisense Italia, all'evento "Taste the Colours", organizzato nel ristorante Cracco in galleria Vittorio Emanuele a Milano, per presentare il Tv 116 pollici, con l'innovativa tecnologia Rgb MiniLed .

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
video filmato ripresa diretta
Vedi anche
Freedom Flotilla verso Gaza: "Aereo israeliano sta sorvolando nostra nave" - Video
Landini: "Attivisti Flotilla meritano una medaglia"
Fratoianni attacca Salvini: "Sue parole indegne, giù le mani dal diritto di sciopero" - Video
Flotilla, Schlein in piazza: "Questa giornata dimostra che Italia è migliore di chi la governa" - Video
Tensione al corteo pro-Pal di Bologna, sparati lacrimogeni - Video
Corteo per Flotilla a Milano, proteste degli automobilisti: "Dovreste andare in galera" - Video
Torino, tensione tra manifestanti e forze ordine a Caselle
Gaza, a Bologna corteo e manifestazione: cori contro governo Meloni - Video
News to go
Bevande analcoliche, ad agosto vendite -11,3%
Israele-Flotilla, lo scambio via radio: "Cambiate rotta", "Andiamo avanti" - Video
Flotilla, corteo Milano occupa la stazione Cadorna - Video
Flotilla, Israele ferma Greta Thunberg: "E' sana e salva" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza