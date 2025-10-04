Tech, Pampalone (Hisense Italia): "Connettiamo utenti ad emozioni"

"Con questo evento annunciamo il lancio del tv Rgb MiniLed più grande al mondo in una location speciale, il ristorante di Carlo Cracco. Siamo entrambi portatori di creatività, innovazione, ed esperienza. Entrambi portiamo l'utente a connettersi con le emozioni". È il commento di Tatiana Pampalone, Head of Marketing Hisense Italia, all'evento "Taste the Colours", organizzato nel ristorante Cracco in galleria Vittorio Emanuele a Milano, per presentare il Tv 116 pollici, con l'innovativa tecnologia Rgb MiniLed .