Tech, sottosegretario Butti: 'per garantire sovranità lavoriamo ad agenzia del dato'

"Abbiamo elaborato il polo strategico nazionale, che è un po' la cassaforte dei nostri dati, ma non basta. Bisogna lavorare sulla qualità del dato, bisogna dotare il sistema di un'agenzia del dato, cosa alla quale stiamo lavorando, proprio per garantire la sovranità". Così Alessio Butti, Sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio con delega all'Innovazione, intervenendo, oggi a Milano, alla World Tech Conference 2026, il forum globale multi-stakeholder dedicato all'innovazione tecnologica.