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Tenerini (Fi): "Non fermarsi a dato economico, famiglia è infrastruttura del Paese"

Chiara Tenerini - (Foto Adnkronos)
Chiara Tenerini - (Foto Adnkronos)
18 giugno 2026 | 12.09
Maddalena Guiotto
LETTURA: 1 minuti

“Non possiamo più, come Governo, ragionare sulla denatalità solo dal punto di vista numerico o grafico. Nella storia sono nati tanti figli e le condizioni economiche non sono state l’unico freno. Il dato economico non è l’unico elemento da guardare. Dobbiamo iniziare a ragionare davvero su quale modello di società costruire”. Lo ha detto Chiara Tenerini, deputata di Forza Italia, intervenendo al dibattito ‘La demografia cambia la società’ organizzato oggi in occasione della sesta edizione dell’appuntamento annuale di Adnkronos dedicato ai temi dell'evoluzione demografica a Palazzo dell’Informazione a Roma.

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“Il modello del lavoro del futuro, con l’impatto dell’intelligenza artificiale - afferma Tenerini - ridisegnerà completamente anche i nostri modelli di vita, di sedi e di luoghi di vita: non bastano le politiche attive del lavoro, non basta l’assistenza, il welfare, non bastano gli asili nido, non basta il bonus nati, che comunque è un modo per dire che il Paese è vicino quando si affronta questo problema. La famiglia e i figli sono un’infrastruttura del Paese. Ci sono le strade, ci sono i ponti, e poi c’è il futuro, che passa attraverso questo".

"E allora credo - rimarca - che la risposta più bella, o quella che più si avvicina alla mia cultura politica, sia la libertà. Quando avremo riconsegnato al futuro di questo Paese la libertà per cui una donna non debba scegliere tra carriera e famiglia, tra carico di cura e lavoro, allora avremo fatto un passo decisivo. E questa libertà - conclude Tenerini - si conquista in modo multisettoriale, non concentrando lo sguardo in modo verticale, ma aprendo l’orizzonte e mettendo in relazione tanti aspetti diversi, partendo però da una domanda di fondo: quale modello di stile di vita, di società e di Paese vogliamo costruire”.

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La demografia cambia la società natalità denatalità modello di società intelligenza artificiale politiche attive del lavoro welfare
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