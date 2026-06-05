Test sui Pfas, Ferretti (Università di Genova): "Una svolta low-cost per l'analisi immediata sul campo"

"L'idea è un dispositivo a basso costo, non ingombrante e facilmente gestibile, utilizzabile non solo da tecnici specializzati". E' la sfida prospettata da Maurizio Ferretti, già docente dell'Università di Genova - durante l'accordo siglato a Genova, che da il via ad un progetto di ricerca che mira a rivoluzionare il monitoraggio ambientale dei Pfas. "Si potrà andare direttamente sul territorio dove si trova il materiale da analizzare – ipotizza Ferretti - fare il test in pochi minuti e valutare subito il risultato. Niente più campioni da spedire in laboratorio con attese di giorni e apparecchiature costose".