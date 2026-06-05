circle x black
Cerca nel sito
 

Test sui Pfas, Ferretti (Università di Genova): "Una svolta low-cost per l'analisi immediata sul campo"

05 giugno 2026 | 09.33
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"L'idea è un dispositivo a basso costo, non ingombrante e facilmente gestibile, utilizzabile non solo da tecnici specializzati". E' la sfida prospettata da Maurizio Ferretti, già docente dell'Università di Genova - durante l'accordo siglato a Genova, che da il via ad un progetto di ricerca che mira a rivoluzionare il monitoraggio ambientale dei Pfas.  "Si potrà andare direttamente sul territorio dove si trova il materiale da analizzare – ipotizza Ferretti - fare il test in pochi minuti e valutare subito il risultato. Niente più campioni da spedire in laboratorio con attese di giorni e apparecchiature costose".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
video filmato ripresa diretta
Vedi anche
Amadeus torna in Rai… ma viene bloccato all'ingresso - Video
News to go
Italia senza pediatri, ne mancano almeno 500 di libera scelta
Omicidio Pamela Genini, la madre: "Devastante vedere il suo assassino, freddo e non pentito" - Video
Il volto di Vasco Rossi 'invade' le città, annuncio in arrivo? - Video
Sorpresa dei Metallica a Bologna, suonano la cover di 'Ken il guerriero' - Video
A San Pietro manifestanti contro la corrida, il video della protesta di Peta
Giardino all'italiana nel Cortile d'onore di Montecitorio, il video dal drone
Tromba d'aria a Roma, alberi caduti e auto distrutte a Conca d'Oro - Video
Il cane Briciola va in pensione, ultima parata del 2 giugno per la mascotte dei carabinieri - Video
2 giugno, Bersaglieri a Palazzo Chigi: concerti in Piazza Colonna per la Festa della Repubblica - Video
2 giugno, l'omaggio della presidente Metsola a Bruxelles - Video
Pedaggi autostradali, scatta il rimborso: cos'è e come funziona


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza