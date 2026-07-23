Torna a Milano 'AI Festival', business e formazione avanzata al centro della nuova edizione

'AI Festival', il Festival internazionale sull’intelligenza artificiale, torna a Milano l’11 e 12 febbraio prossimi con una nuova edizione dedicata all’ecosistema internazionale dell’AI: big tech, aziende, startup, investitori, centri di ricerca e professionisti a confronto su applicazioni, competenze, modelli di business e nuove traiettorie di sviluppo dell’Intelligenza Artificiale. Dopo una terza edizione che ha registrato oltre 10.000 presenze, più di 200 speaker, oltre 120 tra sponsor, espositori e partner e più di 800 incontri B2B, 'AI Festival' approda al Superstudio Maxi, nuova venue milanese da 10.000 metri quadrati tra spazi indoor e outdoor, scelta per accogliere una community internazionale in forte espansione e rafforzare le opportunità di business, formazione e networking. Ideato da Search On Media Group e powered by Wmf – We Make Future, l’evento si svolgerà nuovamente con la collaborazione del Comune di Milano e con il coinvolgimento di partner storici come Cineca, ed Esa – European Space Agency, insieme all’ecosistema di competenze, imprese, startup, investitori, istituzioni e professionisti sviluppato negli anni da Wmf.

"AI Festival 2027 risponde alle esigenze di un mercato internazionale dell’AI in costante evoluzione, creando un contesto di incontro e sviluppo progettualità tra aziende, startup, Pmi, investitori e professionisti - spiega Cosmano Lombardo, founder e ceo di Search On Media Group e ideatore di AI Festival e Wmf -. La nuova edizione al Superstudio Maxi, amplia una piattaforma che mette in relazione business, ricerca, competenze e innovazione potenziando anche gli spazi dedicati alla formazione avanzata per i professionisti del settore AI & Digital-Tech e al confronto con esperti, istituzioni e realtà internazionali rispetto alle implicazioni sociali, etiche e legali dell’Intelligenza Artificiale". "L'intelligenza artificiale avrà un impatto profondo sul modo in cui viviamo, lavoriamo e fruiamo dei servizi nelle nostre città - sottolinea Layla Pavone, Innovation Technology Digital Transformation Board del Comune di Milano . Per questo è fondamentale creare occasioni di confronto che mettano al centro non solo l'innovazione tecnologica, ma anche i diritti, le competenze e il benessere delle persone. 'AI Festival' rappresenta un'opportunità preziosa per costruire una visione condivisa di un'AI al servizio dei cittadini e per rafforzare il ruolo di Milano come città aperta, inclusiva e protagonista della trasformazione digitale europea".

Al centro dell’edizione tornerà il business internazionale del mercato AI, con iniziative, spazi e momenti dedicati a buyer e seller AI, al confronto tra aziende che sviluppano soluzioni AI, imprese che intendono integrarle nei propri processi, startup, fondi di investimento, corporate, partner tecnologici e decision maker. L’area espositiva con stand, robotica e prototipi tech, gli incontri B2B, i momenti di networking e le iniziative dedicate permetteranno di esplorare tool, software, servizi, infrastrutture e applicazioni AI già pronte per il mercato, con un focus sulle opportunità di crescita, partnership e sviluppo commerciale. Centrale, oltre al business, sarà la formazione avanzata con un programma rivolto a professionisti senior, manager, sviluppatori, innovation manager, imprenditori e decision maker che vogliono apprendere come applicare l’AI in modo concreto, responsabile e competitivo. Speech, case study, panel di confronto, workshop avanzati e momenti di approfondimento offriranno strumenti, visioni e casi applicativi sulle trasformazioni che l’AI sta generando nei processi aziendali, nella produzione, nei servizi, nel lavoro, nella governance, nella ricerca e nei modelli decisionali. "L’obiettivo - spiegano gli organizzatori - è fornire competenze avanzate e prospettive operative internazionali per leggere l’evoluzione dell’AI come nuova capacità strategica per imprese, organizzazioni e territori".

Ampio lo spazio nuovamente dedicato a startup, scaleup, fondi di investimento, venture capital e corporate innovation, con iniziative pensate per favorire visibilità, connessioni e opportunità di business lungo tutto il ciclo di sviluppo di una startup, dal pre-seed allo scale-up. Durante le due giornate sarà possibile presenziare in area espositiva, partecipare a pitch session sui palchi dedicati alle presentazioni di prodotto, prendere parte agli eventi realizzati dai partner del Festival, oltre che ai panel e alle roundtable della programmazione Innovation, che coinvolgerà fondi di investimento, startup virtuose, corporate e protagonisti dell’ecosistema AI. In programma anche 'AI For Future', la competition dedicata alle startup AI-based, che, giunta alla sua quarta edizione, sostiene lo sviluppo di progetti ad alto potenziale e mettendoli in connessione con capitale, deal flow, competenze industriali e capacità di amplificazione internazionale. Le startup avranno l’opportunità di presentare soluzioni, incontrare potenziali partner industriali e accedere al network internazionale sviluppato da Wmf, mentre fondi e investitori potranno entrare in contatto con progetti AI-based selezionati e con realtà impegnate nella costruzione di nuove applicazioni, prodotti e modelli di mercato.