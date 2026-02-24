circle x black
Tpl, Gibelli (Asstra): "Formazione cruciale per transizione digitale ed energetica"

Così il presidente di Asstra, Andrea Gibelli, alla presentazione alle aziende a Roma del Protocollo d’intesa -per promuovere l’incontro tra domanda e offerta di lavoro nel TPL e favorire le nuove competenze- siglato lo scorso ottobre dall’Associazione e Sli, società in house del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.

24 febbraio 2026 | 13.17
Redazione Adnkronos
“Il protocollo d’intesa” siglato da Asstra - Associazione italiana di trasporto pubblico locale con Sli - Sviluppo lavoro Italia “è un’importante iniziativa che favorirà la formazione di nuovo personale del Tpl - trasporto pubblico locale, portando strumenti concreti alle aziende. Il momento di trasformazione davanti al quale ci troviamo richiede infatti professionalità sempre più qualificate e nuove competenze, sia relative all'innovazione tecnologica che alla transizione energetica”. Così il presidente di Asstra, Andrea Gibelli, alla presentazione alle aziende a Roma del Protocollo d’intesa -per promuovere l’incontro tra domanda e offerta di lavoro nel TPL e favorire le nuove competenze- siglato lo scorso ottobre dall’Associazione e Sli, società in house del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.

“Il trasporto pubblico è uno dei settori più coinvolti dalla transizione energetica e digitale: nuovi mezzi, nuove infrastrutture, sistemi digitali avanzati e gestione dei dati”. Servono quindi skills sempre più aggiornate, “nell’ottica di una maggiore ibridazione delle competenze professionali, da quelle tecniche, a quelle digitali fino a quelle operative - precisa Gibelli - Investire sulla formazione significa rendere il sistema più efficiente, sostenibile e vicino agli obiettivi industriali e ambientali del Paese, accompagnando le aziende e i lavoratori in una trasformazione che è già in atto”.

Ad oggi, infatti, “non è semplice trovare quelle competenze” che da ora in avanti saranno fondamentali nel settore dei trasporti, “dove l’innovazione gioca un ruolo importante, soprattutto in relazione agli autisti. - spiega Gibelli - All’interno del nuovo paradigma della guida autonoma, bisogna individuare le nuove competenze necessarie, così che le imprese possano capire come attrezzarsi. L’obiettivo” del protocollo d’intesa “è aiutare le imprese a trovare competenze adeguate, ridurre il mismatch e sostenere la creazione di lavoro altamente qualificato e professionalizzante, accompagnando lavoratori e aziende in questa fase di cambiamento e rafforzando la competitività del trasporto pubblico locale”. Sul fronte della sostenibilità, e dunque della transizione energetica, “in questi anni abbiamo visto un grande spinta in avanti - prosegue il presidente di Asstra - Ora si va verso l'idrogeno e verso le batterie, un indirizzo che comporta cambiamenti importanti anche sotto l'aspetto manutentivo e dei cicli di lavoro. In questo scenario, la tecnologia è una leva industriale oltre che innovativa, che consente di migliorare efficienza, sicurezza e qualità del servizio. Stiamo lavorando per accompagnare le aziende in questa trasformazione e siamo pronti per accettare nuove sfide”.

trasporti pubblici locali transizione energetica innovazione tecnologica formazione professionale
