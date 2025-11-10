circle x black
Trasporti, A.Fontana: "Lombardia penalizzata, ha copertura fondo tpl al 57%, altre regioni oltre 100%"

Il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, intervenendo agli Stati generali dei Trasporti, in corso a Milano, nella sede della Regione Lombardia

Trasporti, A.Fontana:
10 novembre 2025 | 15.59
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

“La Lombardia è la regione italiana più penalizzata: siamo l’unica Regione che deve integrare le risorse del tpl con cifre superiori ai 419 milioni di euro di soldi nostri, che avremmo dovuto o potuto investire in altre cose”. Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, intervenendo agli Stati generali dei Trasporti, in corso a Milano, nella sede della Regione Lombardia. “La Lombardia -ha aggiunto Fontana- ha una copertura del fondo tpl pari al 57%, mentre in altre regioni invece è pari al 105%. E non fatemi dire quali sono”.

