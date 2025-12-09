Trasporti: ass. Lucente (Regione Lombardia), 'Infopoint Cantieri riferimento informativo fondamentale'

"Non sempre nelle stazioni sono presenti punti informativi riguardanti la cantierizzazione della rete ferroviaria e delle stazioni stesse, di conseguenza un cittadino può percepire ritardi o disagi senza comprenderne le cause. Per questo è fondamentale fornire informazioni corrette attraverso un punto informativo come quello inaugurato oggi". Così Franco Lucente, assessore ai Trasporti e Mobilità sostenibile di Regione Lombardia, commenta l'inaugurazione, oggi alla stazione di Milano Cadorna, dell'Info point Cantieri di Ferrovienord - Gruppo Fnm, pensato per offrire al pubblico informazioni sulle attività di manutenzione e sviluppo della rete lombarda.