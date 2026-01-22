Trasporti: ass. Lucente (Regione Lombardia), 'per collegamento con Malpensa 10 nuovi treni Caravaggio'

"Abbiamo inserito dieci nuovi treni per il collegamento ferroviario con Malpensa, i Caravaggio, destinati al servizio aeroportuale. Un servizio che distingue la prima classe - il Malpensa Express - e la seconda destinata al Tpl (Trasporto pubblico locale). Siamo contenti dei risultati raggiunti e della puntualità. Siamo mossi dallo spirito di voler migliorare e raggiungere obiettivi sempre più alti rispetto a quelli che già abbiamo raggiunto". Sono le parole dell'assessore ai trasporti e alla mobilità sostenibile della Regione Lombardia, Franco Lucente, intervenendo oggi a Milano, all'inaugurazione della tratta che collega il Terminal 2 dell'aeroporto di Milano Malpensa e Gallarate, lungo la linea ferroviaria del Sempione. Un'opera coordinata e gestita da Ferrovienord, società del Gruppo Fnm e realizzata in sinergia con Regione Lombardia che ha contribuito all'investimento di 264 milioni di euro necessari per la realizzazione dell'opera.