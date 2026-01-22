circle x black
Cerca nel sito
 

Trasporti: ass. Lucente (Regione Lombardia), 'per collegamento con Malpensa 10 nuovi treni Caravaggio'

22 gennaio 2026 | 15.05
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Abbiamo inserito dieci nuovi treni per il collegamento ferroviario con Malpensa, i Caravaggio, destinati al servizio aeroportuale. Un servizio che distingue la prima classe - il Malpensa Express - e la seconda destinata al Tpl (Trasporto pubblico locale). Siamo contenti dei risultati raggiunti e della puntualità. Siamo mossi dallo spirito di voler migliorare e raggiungere obiettivi sempre più alti rispetto a quelli che già abbiamo raggiunto". Sono le parole dell'assessore ai trasporti e alla mobilità sostenibile della Regione Lombardia, Franco Lucente, intervenendo oggi a Milano, all'inaugurazione della tratta che collega il Terminal 2 dell'aeroporto di Milano Malpensa e Gallarate, lungo la linea ferroviaria del Sempione. Un'opera coordinata e gestita da Ferrovienord, società del Gruppo Fnm e realizzata in sinergia con Regione Lombardia che ha contribuito all'investimento di 264 milioni di euro necessari per la realizzazione dell'opera.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
video filmato ripresa diretta
Vedi anche
News to go
Roma, turismo da record nel 2025: quasi 23 milioni di arrivi
Anguillara, trovati morti i genitori di Claudio Carlomagno: la videonews del nostro inviato
News to go
Ddl violenza su donne, Bongiorno presenta riformulazione del testo
News to go
Bonus 2026, quali sono e chi può beneficiarne
News to go
Sigarette, 5 euro in più per ogni pacchetto: al via raccolta firme
News to go
Bonus bollette 2026: sale la soglia Isee
News to go
Agroalimentare, nel 2025 export verso record di 73 miliardi
Funerali di Aba, lungo applauso e palloncini bianchi: in migliaia per l'ultimo saluto
Maltempo in Sicilia, danni ciclone Harry nel Messinese - Videonews dalla nostra inviata
News to go
Bonus mobili 2026, detrazioni e agevolazioni
News to go
Milano-Cortina, scatta il maxi piano sicurezza
Giammetti: “Valentino era molto religioso, preghiera commovente” - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza