Trasporti: Cimenti (Assogasliquidi-Federchimica), 'GNL e BioGNL strategici per la decarbonizzazione dei trasporti, servono regole e incentivi'

"I risultati del mercato sono incoraggianti, ma non ci bastano perché la nostra industria può dare un contributo ancora maggiore alla decarbonizzazione del trasporto pesante, del trasporto marittimo e delle realtà industriali non connesse alla rete del gas naturale. Serve quadro normativo che favorisca investimenti e valorizzi produzione di GNL e BioGNL da fonti rinnovabili". Queste le parole di Matteo Cimenti, presidente Assogasliquidi-Federchimica, in occasione della presentazione del report "Il mercato del GNL nel 2025: stato dell'arte e prospettive di sviluppo", realizzato da Bip e presentato a Roma.