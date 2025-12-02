circle x black
Trasporti, Di Feliciantonio (Fastweb-Vodafone): "Servono campioni nazionali per governare i dati"

'La chief communication & sustainability officer richiama l’urgenza di una strategia sovrana sui dati'

02 dicembre 2025 | 18.12
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"La parola chiave è il governo dell’innovazione, che riguarda certamente l’inclusione e il principio di non lasciare indietro nessuno, ma riguarda soprattutto il tema dei dati. Il dato è un patrimonio non negoziabile per il Paese e per le imprese, ed è oggi esposto a rischi se non esiste una governance realmente sovrana. Sovrana nel senso corretto: questo governo dell'innovazione lo dobbiamo gestire noi". Lo ha affermato Lisa Di Feliciantonio, chief communication & sustainability officer di Fastweb e Vodafone, intervenendo all'Assemblea Generale Alis a Roma, durante un confronto dedicato a innovazione, infrastrutture digitali e competitività del Paese.

“E' necessario ragionare in termini di campioni nazionali in grado di garantire capacità computazionale e resilienza, mantenendo i dati su territorio italiano attraverso infrastrutture gestite da aziende come Fastweb e Vodafone, ma anche da altre telco italiane. Non è una questione di bandiera, ma di sicurezza e controllo: i dati devono restare sotto la gestione esclusiva delle imprese e delle pubbliche amministrazioni. È un punto su cui serve un intervento deciso e non più rinviabile”.

