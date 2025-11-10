circle x black
Trasporti: Fontana (Regione Lombardia), 'infrastrutture fondamentali per sviluppo economico, aggiorniamole'

10 novembre 2025 | 15.39
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Credo che i trasporti e le infrastrutture collegate ad essi siano fondamentali per lo sviluppo economico di ogni territorio e di ogni Paese. Noi, come Lombardia, abbiamo l'ambizione di diventare un territorio attrattivo per il resto del mondo e i dati stanno dimostrando che ci stiamo riuscendo. Abbiamo bisogno, quindi, di aggiornare assolutamente le nostre infrastrutture". E' quanto affermato da Attilio Fontana, presidente Regione Lombardia agli Stati generali dei trasporti, l'evento dedicato al futuro della mobilità in svolgimento a Milano, presso l'auditorium Testori di Palazzo Lombardia. L'incontro, organizzato in collaborazione con Fnm e Regione Lombardia, è stato una preziosa occasione di confronto tra istituzioni, imprese e territori.

