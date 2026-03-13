circle x black
Trasporti, Iannone: "Privato e pubblico lavorino insieme"

Il Sottosegretario di Stato alle Infrastrutture e ai Trasporti a LetExpo 2026, ‘burocrazia del pubblico necessaria per procedure di controllo’

13 marzo 2026 | 12.32
Redazione Adnkronos
"Bisogna comprendere una cosa fondamentale: privato e pubblico devono costituire motrice e rimorchio, che da soli non avrebbero senso. Sicuramente la burocrazia esiste: la lentezza del pubblico è un grande freno, ma è necessaria per soddisfare la necessità di controlli. Credo che la compenetrazione di queste due esigenze debba dare un risultato in termini di efficienza e di efficacia”.Lo ha detto il Sottosegretario di Stato alle Infrastrutture e ai Trasporti, Antonio Iannone, partecipando al panel ‘La semplificazione nei trasporti: traguardi raggiunti e prossimi obiettivi’, uno dei tanti appuntamenti previsti nel ricco programma di LetExpo, la fiera dei trasporti, della logistica, dei servizi alle imprese e della sostenibilità, organizzata da Alis Service in collaborazione con Veronafiere, fino al 13 marzo a Verona.

Il Sottosegretario si sofferma sulla politica industriale del nostro Paese che si basa su “digitalizzazione e semplificazione amministrativa” e sui risultati ottenuti negli ultimi anni, “penso alla Zes unica (Zona Economica Speciale Unica) - evidenzia - 6.500 richieste di credito d'imposta, 413 autorizzazioni uniche già rilasciate, un volume di investimenti di 7 miliardi di euro e una stima di 7mila nuovi posti di lavoro”.

Poi aggiunge: “Voglio ricordare che abbiamo avviato diverse riforme legislative. Una delle prime cose che ho portato avanti al Ministero è stata la riforma della legge quadro sugli interporti, attesa in Italia da 35 anni. Ci sono poi altre iniziative virtuose, come il Cold Ironing per l'elettrificazione delle banchine portuali, che permetterà di spegnere i motori ausiliari e far respirare le città portuali. L'obiettivo - conclude - è coniugare sostenibilità e sviluppo”.

trasporti semplificazione digitalizzazione sostenibilità
