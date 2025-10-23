circle x black
Cerca nel sito
 

Trasporti, intesa Ansfisa -Asstra per promuovere la cultura della sicurezza

Obiettivo è sviluppare attività comuni di formazione e innovazione

Trasporti, intesa Ansfisa -Asstra per promuovere la cultura della sicurezza
23 ottobre 2025 | 14.33
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Ansfisa ( Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali) e Asstra (Associazione delle Aziende di Trasporto Pubblico Locale) hanno firmato un protocollo di intesa finalizzato a sviluppare attività di comune interesse nel campo della sicurezza e della formazione per i sistemi di trasporto ferroviario, stradale e ad impianti fissi. L’accordo, sottoscritto dal Presidente di Asstra, Andrea Gibelli e dal Direttore di Ansfisa, Domenico Capomolla, nasce dalla volontà condivisa di rafforzare la cultura della sicurezza come valore fondante del trasporto pubblico e di promuovere un miglioramento continuo delle competenze professionali di chi opera nel settore.

“Con questa intesa mettiamo a sistema una leva decisiva per fare della cultura della sicurezza un patrimonio condiviso in tutto il trasporto pubblico, ferroviario, stradale e a impianti fissi”, ha dichiarato Domenico Capomolla, Direttore di Ansfisa. “L’Agenzia mette a disposizione competenze, linee guida e un approccio fondato sulla formazione e sull’apprendimento dagli eventi, per costruire insieme momenti di confronto che aiutino a prevenire i rischi e a rafforzare la sicurezza e l’efficienza. È un accordo agile, senza oneri, con un Comitato scientifico paritetico che programmerà attività mirate: un investimento sulle persone e, di riflesso, sulla fiducia dei cittadini, per fare sì che la sicurezza non resti soltanto un insieme di procedure, ma diventi cultura organizzativa e valore pubblico”.

“Asstra è da sempre impegnata nella promozione della cultura della sicurezza ma in questo periodo storico di grande trasformazione tecnologica il fattore umano assume una nuova centralità e pone nuove sfide. Per questa ragione abbiamo voluto rafforzare la nostra collaborazione storica con Ansfisa sottoscrivendo questo protocollo”, ha dichiarato Andrea Gibelli, Presidente di Asstra. “La nostra azione comune sarà orientata al rafforzamento delle competenze professionali, attraverso percorsi formativi mirati, e alla condivisione delle conoscenze, con l’obiettivo di fornire alle aziende di TPL gli strumenti per adeguarsi alle evoluzioni normative e gestire i cambiamenti tecnologici che interessano la mobilità. Questo accordo rappresenta una piattaforma di confronto e collaborazione pensata per proiettare il TPL e le sue aziende verso il futuro”.

L’accordo, di durata triennale, prevede la realizzazione congiunta di corsi di formazione, eventi e attività divulgative con il contributo degli esperti di Ansfisa e la partecipazione attiva delle aziende associate ad Asstra. Le iniziative si concentreranno su temi come la cultura della sicurezza, le linee guida dell’Agenzia, la regolamentazione tecnica e le best practice di sicurezza nel trasporto ferroviario e stradale. Per coordinare le attività sarà istituito un Comitato Scientifico paritetico, incaricato di programmare e monitorare le iniziative nel rispetto dei principi del protocollo. Con questo accordo, Ansfisa e Asstra rafforzano ulteriormente la loro collaborazione creando una sinergia istituzionale in ambito formativo che guarda al futuro del trasporto pubblico italiano.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
cultura della sicurezza trasporto pubblico formazione sistemi di trasporto
Vedi anche
Massimo Boldi: "Con chi farei il film di Natale? Angelo Duro, mi piace molto"
Unicredit-Bpm, Tajani su Golden Power: "Io li avevo avvertiti" - Video
Festa del Cinema di Roma, è il giorno di 'Io sono Rosa Ricci': la videonews
Russia, Putin annuncia esercitazioni nucleari - Video
L'ultima cena di Pasolini, a 50 anni dalla morte il racconto del ristoratore - Video
Ilaria Cucchi torna al Pertini: "Qui 16 anni fa mio fratello Stefano moriva di giustizia" - Video
Festa del Cinema di Roma, è il giorno di Jafar Panahi e Carolina Crescentini con ‘Mrs Playmen’: la videonews
﻿Sollima su Netflix con 'Il Mostro': "Violenza e femminicidi, un passato che risuona ancora oggi" - Video
Trump cancella l'incontro con Putin? "Non voglio perdere tempo" - Video
Mattarella a Marcinelle: "Simbolo della dignità del lavoro" - Video
Conte: "Interessato a progetto Onorato per alternativa a Meloni, sì a dialogo" - Video
Salis: "Attaccare? No, proporre politica diversa, a Genova ha funzionato" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza