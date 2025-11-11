Trasporti, Landonio (Regione Lombardia): "Biglietto digitale per mobilità regionale integrata e sostenibile"

La mobilità ha un impatto importante sulle comunità e sulla capacità dei territori di produrre valore economico “e l’innovazione gioca un ruolo fondamentale in questo contesto. In Lombardia ci sono tante cose che abbiamo fatto e che stiamo facendo su questo fronte, come la bigliettazione digitale. Si tratta di un tema strategico per il futuro della nostra Regione, che non va affrontato solo sotto il profilo di una nuova tecnologia perché progettare la bigliettazione digitale significa progettare il sistema della mobilità regionale, che deve essere integrata, sostenibile e a misura di cittadino”. Lo afferma Silvio Landonio, direttore generale Trasporti e Mobilità Sostenibile di Regione Lombardia, partecipando al panel ‘La mobilità intelligente: innovazione e digitalizzazione’ in occasione degli Stati generali dei trasporti, l’evento dedicato al futuro della mobilità tenutosi a Milano, presso l’auditorium Testori di Palazzo Lombardia.

L’incontro, organizzato in collaborazione con Fnm e Regione Lombardia e aperto dai saluti del governatore Attilio Fontana, è stato una preziosa occasione di confronto tra istituzioni, imprese e territori.

“In Lombardia sono oltre 700 milioni i viaggi che ogni anno vengono effettuati con mezzi di trasporto pubblico locale e regionale - treni, tram, autobus o metropolitane - disponiamo infatti di una rete molto ampia e complessa, con oltre 100 operatori coinvolti - spiega Landonio - Questo sistema, finora, è stato composto da tanti segmenti che si muovevano autonomamente rispetto alla vendita dei titoli di viaggi, sia dei biglietti sia degli abbonamenti, e ciò ha creato una frammentazione a svantaggio del cittadino, che si trova a dover fare i conti con diversi titoli, tariffe e modalità di acquisto. La bigliettazione digitale unica nasce proprio per superare questa frammentazione e per semplificare l'esperienza dell'utente”.

“Abbiamo lavorato per tutto il 2025 sulla progettazione di questo nuovo sistema di vendita di biglietti per tutta la Regione, che passa attraverso la creazione di un centro di servizio regionale digitale e dando impulso così ad un vero e proprio cambiamento strutturale. Si passa infatti dai tanti sistemi di acquisto attuali, diversi per ciascuna azienda, ad un sistema integrato basato sull'integrazione di dati e sul modello Account Based, che supera l'attuale sistema Media Based riguardante le tessere e i pos - illustra - Il modello Account Based è in linea con le esperienze europee dove il titolo di viaggio è collegato all'identità digitale del cittadino. Il progetto è finito, la sperimentazione dovrebbe iniziare nel 2026 sul territorio milanese, per concludersi con l’estensione in tutte le parti regionali nel 2028”.

“Non ci saranno più diversi biglietti per diversi mezzi, ma un’unica entità di viaggio che consentirà di introdurre la cosiddetta ‘best fare’, dove l’utente non sceglierà più in anticipo il titolo di viaggio più economico per risparmiare, ma viaggerà tranquillamente sapendo che il sistema calcolerà in automatico la tariffa più corretta e conveniente collegata al proprio account. In funzione del numero di viaggi che viene fatto, ad esempio, calcolerà se è più conveniente comprare uno singolo biglietto o un carnet”, conclude.