Trasporti, Salvatore Deidda: "Tpl non può essere gratuito"

"Demagogico prometterlo, il sistema dei trasporti ha un costo"

Trasporti, Salvatore Deidda:
10 novembre 2025 | 17.23
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

“È demagogico dire che i trasporti pubblici devono essere gratuiti, il Tpl ha un costo. Dobbiamo garantirlo gratuitamente a chi non se lo può permettere e cercare di differenziare la tariffa”.

Lo ha detto Salvatore Deidda, presidente della IX Commissione Trasporti, Poste e Telecomunicazioni della Camera dei Deputati, intervenendo al panel ‘Il ruolo delle istituzioni nelle sfide dei trasporti’, nell’ambito degli Stati generali dei trasporti, l’evento dedicato al futuro della mobilità in svolgimento a Milano, presso l’auditorium Testori di Palazzo Lombardia. Un incontro organizzato in collaborazione con Fnm e Regione Lombardia per creare un’occasione di confronto tra istituzioni, imprese e territori.

Per Deidda “il fondo tpl è da riformare perché non è equo”. Un passo da compiere in un’ottica di “neutralità politica, lavorando insieme”, sottolinea. “Vanno premiati i lavoratori, chi fa l'abbonamento, chi usa il trasporto pubblico quotidianamente. Questa è la proposta che stiamo cercando di portare”, conclude.

