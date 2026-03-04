circle x black
Trasporto aereo, Nunziata (Adr): "Catricalà riferimento per istituzioni e cultura giuridica"

Trasporto aereo, Nunziata (Adr):
04 marzo 2026 | 15.38
“Parlare di Antonio Catricalà significa ricordare una figura che ha rappresentato un punto di riferimento per le istituzioni e per il Paese. Era, nel senso più pieno del termine, un professore: uno di quei professori che insegnavano davvero e a cui piaceva insegnare”. Lo ha detto Vincenzo Nunziata, presidente di Aeroporti di Roma (Adr), intervenendo a Roma all’incontro dedicato alla concorrenza nel trasporto aereo.

“Ha continuato a insegnare fino alla fine della sua carriera – ha aggiunto – affiancando alla molteplicità degli incarichi istituzionali un’intensa attività accademica. Credeva profondamente nel valore dello studio e nella responsabilità di trasmettere conoscenze e competenze alle nuove generazioni”. Nunziata ha ricordato come la formazione giuridica di Catricalà fosse di matrice civilistica ma capace di spaziare tra diversi ambiti del diritto. “Aveva una straordinaria capacità di muoversi tra diritto civile, amministrativo e penale”.

Durante l’esperienza all’Avvocatura dello Stato, ha ricordato, Catricalà si occupò anche del processo Moro. “In quel contesto affrontò questioni di diritto penale con grande competenza e rigore”. Quella solida formazione giuridica, ha osservato Nunziata, ha caratterizzato anche il suo lavoro nelle autorità indipendenti e nelle istituzioni economiche. “La sua attività all’Autorità garante della concorrenza e del mercato e poi in Aeroporti di Roma nasceva proprio da questa formazione”. Nel campo della concorrenza, ha ricordato, Catricalà sviluppò un approccio pragmatico alla regolazione dei mercati. “Diceva spesso che le sanzioni, soprattutto nei confronti di grandi gruppi economici, hanno un valore relativo. Ciò che conta davvero è ottenere risultati concreti”. Per questo motivo, ha spiegato, fu sviluppata una prassi che prevedeva la riduzione delle sanzioni nel caso in cui le imprese si conformassero immediatamente alle prescrizioni dell’Autorità.

