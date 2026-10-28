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Il Fatto Quotidiano, nuovo no a Del Vecchio: "Respinta richiesta di due diligence"

Seif non intende concedere l'accesso alle informazioni aziendali come passo preparatorio in vista di un'Opa

Leonardo Del Vecchio
Leonardo Del Vecchio
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28 ottobre 2026 | 19.54
Redazione Adnkronos
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Il Fatto Quotidiano respinge la 'corte' di Leonardo Del Vecchio, dice no alla due diligence e nega l'accesso ai conti. Il consiglio di amministrazione di Seif (Società Editoriale Il Fatto) ha respinto la richiesta "di due diligence confermatoria di Lmdv Media per impossibilità di avveramento della condizione soglia dell'82,9% del capitale votante prevista per il superamento del limite statutario al possesso azionario del 17%". Seif, quindi, non intende concedere l'accesso alle informazioni aziendali come passo preparatorio in vista di un'Opa.

Già ieri, a Otto e Mezzo su La7, il no categorico di Marco Travaglio: "Noi soci fondatori che abbiamo il 52% della Seif non siamo interessati a cedere le nostre quote. Il tentativo di Del Vecchio di acquisire l'82% per cambiare lo statuto è destinato a naufragare", ha detto il direttore del quotidiano.

Oggi Seif, in una nota, afferma che l'iniziativa di Lmdv Media "non è stata sollecitata dalla Società né concordata con la stessa". Il comunicato stampa di Lmdv "è stato diffuso senza alcuna interlocuzione preventiva con Seif ed è accompagnato da valutazioni unilaterali sulla situazione economico-finanziaria dell’Emittente, qualificate dalla stessa LmdvMedia come stime basate sulla documentazione pubblica". "Non potendo l’eventuale Offerta avere efficacia, alla luce della posizione assunta dai soci fondatori e dell’impossibilità di avveramento della condizione soglia sopra indicata, il cda non può accogliere la richiesta di Lmdv Media di svolgere la due diligence confermatoria" si legge nel comunicato che ripercorre le ultime tappe.

Lo scorso 25 ottobre i soci fondatori di Seif, titolari della maggioranza del capitale votante, "hanno manifestato la volontà di non aderire all’eventuale Offerta. Per l’effetto, allo stato, la condizione soglia dell’82,9% del capitale votante della Società, prevista dall’art. 8 dello statuto sociale di Seif e indicata nel comunicato stampa di Lmdv come condizione di efficacia dell’Eventuale Offerta, funzionale a far decadere il limite statutario al possesso di azioni Seif pari al 17%, risulta di impossibile avveramento" prosegue la nota.

"A tale conclusione il consiglio perviene anche considerando che Lmdv Media opera quale operatore concorrente della Società nel settore dell’editoria, circostanza che sconsiglia di dare accesso a informazioni riservate della Società concernenti il know-how e l’innovazione digitale e tecnologica sviluppati da Seif con riferimento, in particolare, ai prodotti editoriali e ai contenuti multimediali di natura digitale" si legge nel comunicato.

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