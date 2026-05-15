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Tripoli (Unioncamere), "Registro imprese intreccia valore civile a quello istituzionale"

15 maggio 2026 | 15.58
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Il valore del Registro delle imprese va inteso come quello di una vera e propria infrastruttura civile, sociale ed economica al servizio del Paese. Conoscere per tempo le dinamiche del mercato è un valore civile che si intreccia con un valore istituzionale. Il Registro delle Imprese ha conferito dignità istituzionale alle aziende, riconoscendo loro uno statuto e un'anagrafe ufficiale in cui essere censite". Lo ha detto questa mattina a Padova Giuseppe Tripoli, Segretario Generale di Unioncamere, al convegno "Trasparenza, innovazione e sviluppo: trent'anni di storia del Registro delle Imprese", organizzato anche per celebrare i 30 anni dall'entrata in funzione del Registro delle Imprese. Durante l'incontro sono stati presentati i dati dell'indagine di Fondazione Promo PA.

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