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Ucraina: Eurispes, per il 61,8% italiani l'invasione non è preludio di altri attacchi russi in Europa

Nell’ipotesi in cui ad essere attaccato fosse un paese appartenente alla Nato, più della metà degli italiani (52,6%) afferma che l’Italia dovrebbe restare neutrale

(Immagine di repartorio)
(Immagine di repartorio)
28 maggio 2026 | 12.25
Redazione Adnkronos
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Tre quarti degli intervistati (75,6%) giudicano “ingiustificabile” l’invasione russa, la pensa contrariamente il 24,4%. un quinto dei cittadini (20,7%) ritiene invece l’invasione “comprensibile”. Lo rileva il Rapporto Italia 2026 di Eurispes. Guardando alle prospettive ed ai rischi futuri, la maggioranza degli italiani (61,8%) non crede che l’invasione dell’Ucraina sia preludio di altri attacchi russi in Europa, mentre il 38,2% ha questo timore. Più della metà (52%) pensa sia invece preludio di un espansionismo russo su altri territori.

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La possibilità di un nuovo assetto mondiale con una “spartizione” del mondo in aree di influenza delle superpotenze (Stati Uniti, Cina, Russia) è giudicata negativa dal 54,9% dei cittadini, il 17% la definisce “il male minore”, solo il 4,6% la reputa positiva; quasi 1 su 4 non sa pronunciarsi in merito (23,5%).

Nell’ipotesi in cui ad essere attaccato fosse un paese appartenente alla Nato, più della metà degli italiani (52,6%) afferma che l’Italia dovrebbe restare neutrale, un quarto che dovrebbe inviare milizie ed armi in difesa del paese aggredito (25%) ed il 22,4% che dovrebbe inviare solo armi in sua difesa. Secondo gli italiani, l’Europa non è unità dal punto di vista della difesa militare (64,4%); sul piano delle politiche economiche (65,2%); dal punto di vista politico (67,8%) e nemmeno commerciale (57,9%).

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invasione russa Ucraina attacchi russi in Europa
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