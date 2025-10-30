circle x black
Cerca nel sito
 

Ue-Mercosur, Prandini: 'molto preoccupati, non c'e' clausola salvaguardia automatica'

30 ottobre 2025 | 13.09
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Sul tema Mercosur siamo fortemente preoccupati per due motivi: mancanza della clausola di salvaguardia automatica e mancanza del principio di reciprocità, elementi che vanno a fortificare e a difendere il nostro sistema produttivo, proprio per chi si è distinto in questi anni nel fare grandi investimenti legati alla qualità del prodotto. Oggi il settore avicolo ha ridotto l'utilizzo della farmaceutica all'interno degli allevamenti al 95% e ci rende oggi nella posizione più alta nella graduatoria a livello globale per qualità di prodotto. Un grande valore aggiunto che possiamo offrire a tutti i cittadini e creato in un dialogo tra cooperazione, industria e tutti gli allevatori". Così il presidente di Coldiretti Ettore Prandini a margine dell'assemblea nazionale di Unaitalia, dal titolo 'L'avicoltura italiana guarda al futuro: un impegno condiviso per un settore competitivo e sostenibile'. "Noi non siamo per la chiusura dei mercati, nel caso del Mercosur – ha continuato. Il settore avicolo nel nostro paese è il più autosufficiente rispetto a tutti gli altri, con un dato del 105% per quanto riguarda la produzione legata al fabbisogno, e quindi abbiamo la necessità di esportare, però pretendiamo una regola molto semplice, la reciprocità: le stesse regole imposte alle nostre imprese devono valere quando noi importiamo prodotti da altri continenti".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
video filmato ripresa diretta
Vedi anche
La presidente della Bce Lagarde a passeggio sui lungarni di Firenze - Video
Trump sulla portaerei in Giappone, accoglienza da rockstar - Video
"Gli ho dato un cazzotto mostruoso": così Vittorio Feltri si è salvato da un'aggressione - Video
Tajani e Sirico a San Salvatore in Lauro parlano di dottrina sociale della Chiesa - Video
Istat, Schlein a Meloni: "Dati chiari, stipendi bassi, donne sottopagate e aumento del lavoro povero"
Parolin: "Orban? Cerchiamo di avvicinare punti di vista" - Video
Festa di Roma, il siparietto tra 'i due sindaci' Verdone e Gualtieri - Video
Putin svela il nuovo super missile, l'annuncio dello zar - Video
Festa di Roma, De Laurentiis: "Fondi dovrebbero essere dati dopo successo film e non a priori" - Video
Milano, Pro-Pal contro pro-Flotilla: "Eravamo un milione e ora 150: complimenti a chi è rimasto" - Video
Applausi a corteo pro-Pal per Hannoun, aveva giustificato le uccisioni di Hamas - Video
Calderone: "In Manovra 2 miliardi per il lavoro, risorse importanti" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza