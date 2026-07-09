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Una startup italiana crea alternative alle terre rare con l'Ai. Ora ha trovato il suo primo cliente

Il laboratorio di Rara Factory (Rara Factory)
Il laboratorio di Rara Factory (Rara Factory)
09 luglio 2026 | 16.58
Alessandro Pulcini
LETTURA: 2 minuti

La startup italiana che cerca di creare un’alternativa alle terre rare ha trovato il suo primo cliente: B&C Speakers, gruppo quotato su Euronext Star Milan (Bec), che produce trasduttori elettroacustici ad uso professionale, annuncia una partnership strategica con RARA Factory, la deep-tech veneziana che sviluppa nuovi materiali avanzati attraverso una piattaforma proprietaria basata su intelligenza artificiale. L'accordo prevede una prima fase di ricerca e sviluppo della durata di sei mesi, co-finanziata da B&C Speakers, finalizzata alla progettazione di nuovi materiali magnetici custom-made per le proprie applicazioni.

L'obiettivo è sviluppare una nuova generazione di magneti ad alte prestazioni e privi di terre rare, individuando nuove leghe in grado di garantire le performance richieste dai trasduttori professionali e contribuire a ridurre la dipendenza da materie prime critiche. Al termine della fase di sviluppo, B&C Speakers beneficerà di un'esclusiva nel settore dei trasduttori elettroacustici della durata di cinque anni, rinnovabili.

Fondata nel 2024, Rara Factory ha sviluppato e brevettato una piattaforma proprietaria per la scoperta di nuovi materiali. Nella prima fase, algoritmi proprietari individuano nuove leghe con le proprietà desiderate. Le formulazioni più promettenti vengono sintetizzate e ne viene verificata la reale producibilità. Infine, i materiali vengono caratterizzati mediante tecniche avanzate e proprietarie per validarne le proprietà fisiche, confermare le previsioni del modello e alimentare un database proprietario che rende il sistema progressivamente più accurato.

Non si tratta di simulazioni, ma di materiali reali: Rara Factory in meno di un anno ne ha realizzati oltre 26.000. Sono già stati individuati alcune leghe magnetiche innovative, che presentano caratteristiche particolarmente promettenti per le applicazioni nel settore dei trasduttori elettroacustici. La collaborazione con B&C Speakers punta ad affinare ulteriormente questi materiali e rappresenta una delle prime applicazioni industriali della piattaforma nel campo dei materiali magnetici sviluppati su misura.

Quella di Rara Factory è “un'intelligenza artificiale che si basa su dati reali e che guida un processo reale, in cui i nuovi materiali non esistono solo su un computer, ma vengono davvero sintetizzati e misurati con un'efficienza senza pari nel panorama internazionale”, spiega Stefano Bonetti, fondatore e presidente/Cto. La possibilità di sviluppare leghe magnetiche progettate sulle specifiche esigenze delle nostre applicazioni apre nuove prospettive di innovazione”, ha dichiarato Lorenzo Coppini, Ceo di B&C Speakers.

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terre rare rara factory materiali alternativi
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