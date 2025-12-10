Unesco, Bozzetti (Fondazione Fiera): "Riconoscimento successo straordinario per Italia"

“Il riconoscimento Unesco della cucina italiana come patrimonio dell’umanità rappresenta un successo straordinario per il nostro Paese e la conferma dell’unicità del nostro saper fare". Lo ha detto oggi il presidente di Fondazione Fiera Milano, Giovanni Bozzetti, in merito al riconoscimento Unesco alla cucina italiana come patrimonio dell'umanità.

Un risultato, secondo il numero della Fondazione, "che premia tutti gli attori e gli operatori della filiera del food". "Grazie anche al lavoro del ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, e all'impegno del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che il Made in Italy ottiene oggi un ulteriore e meritato valore internazionale" aggiunge.

Il riconoscimento "ci ricorda che il valore dell’Italia nasce dalla sua capacità di trasformare tradizioni secolari in cultura condivisa. La nostra cucina non è solo un insieme di prodotti e ricette: è un linguaggio che racconta identità, lavoro, territori e relazioni. Per questo motivo il riconoscimento ottenuto oggi appartiene a tutto il Paese". "Con le nostre fiere di settore - rimarca Bozzetti - organizzate e ospitate come Tuttofood, riferimento per l’agroalimentare, Host, vetrina internazionale per ristorazione e accoglienza e con L’Artigiano in Fiera, che proprio in questi giorni valorizza anche le tradizioni alimentari più locali, il sistema Fiera Milano si conferma piattaforma strategica per promuovere e sostenere il Made in Italy nel mondo. Le fiere sono luoghi di incontro, di scambio e di evoluzione: spazi in cui la nostra cultura produttiva si racconta, si rinnova e continua a generare valore. Fondazione Fiera Milano sarà sempre al fianco del nostro tessuto produttivo per la promozione del Made in Italy.”