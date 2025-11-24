Unesco, Ita lancia 'Viaggio nelle eccellenze' per sostenere candidatura cucina italiana

Oltre 40 Consorzi di Tutela sono protagonisti nelle lounge Ita Airways di Roma Fiumicino (Hangar e Piazza di Spagna) e Milano Linate (Runway), dove ogni settimana si stanno alternando per raccontare e far degustare i prodotti simbolo del patrimonio agroalimentare nazionale. L’iniziativa prevede oltre 70 eventi di degustazione, durante i quali i prodotti Dop e Igp vengono offerti in spazi dedicati, con il supporto di esperti dei Consorzi che illustrano agli ospiti le caratteristiche distintive, la storia e il valore culturale di ciascuna eccellenza.

Si tratta di “Viaggio nelle eccellenze" – Un assaggio d’Italia, l’iniziativa partita lo scorso 3 novembre, di Ita Airways, in collaborazione con Origin Italia (Associazione Italiana dei Consorzi delle Indicazioni Geografiche), Fondazione Qualivita e il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (Masaf), presentata oggi all'aeroporto di Fiumicino con il ministro dell'Agricoltura e Sovranità alimentare Francesco Lollobrigida, il presidente di Ita Airways Sandro Pappalardo, il presidente di Origin Italia Cesare Baldrighi e il presidente di Adr Vincenzo Nunziata. E proprio oggi si è proceduto al taglio di due forme di Grana Padano Dop e Parmigiano Reggiano Dop da parte di due tagliatori esperti che è stato concluso con il taglio finale del ministro Lollobrigida e del presidente di Ita Pappalardo. La Fondazione Qualivita, da anni punto di riferimento nella promozione delle produzioni italiane Dop, Igp e Stg, affianca i consorzi e le istituzioni nel rafforzare la cultura del cibo di qualità.

L’iniziativa rappresenta un vero e proprio biglietto da visita per i viaggiatori, un invito a scoprire e assaporare i migliori prodotti certificati del nostro Paese: autentici ambasciatori dell’identità gastronomica italiana e ingredienti fondamentali della nostra cucina, oggi candidata a patrimonio dell’umanità.