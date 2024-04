UniCredit ha inaugurato a Torino il terzo anno accademico della UniCredit University Italy. “La nostra Academy è ormai una vera piattaforma globale – dichiara Remo Taricani, Deputy Head of Italy di UniCredit – In questo modo accompagniamo tutti i nostri colleghi nell'upskilling e reskilling verso quelle nuove competenze utili per migliorare ancora nel futuro.