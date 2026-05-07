Università, Police (Luiss): "Orientare approccio accademico a gestione concreta della conoscenza"

"La Luiss vuole coprire uno spazio diverso: uno spazio che tenga conto molto di più della professionalità, con un approccio accademico che sia però più tarato sugli obiettivi e sui risultati di una gestione concreta della conoscenza". Così Aristide Police, Dean Luiss School of Law, all'evento 'Mercati finanziari e nuova regolamentazione', organizzato dall'università presso il proprio hub di Milano, nel corso del quale è stato presentato il nuovo corso di perfezionamento della Luiss School of Law: 'Il diritto delle società quotate e la riforma del Testo Unico della Finanza'.