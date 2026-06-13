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Urso: "Il sistema fieristico è una leva strategica per l'internazionalizzazione del Made in Italy"

"Moda, innovazione e accordi commerciali al centro della crescita sui mercati globali"

Il ministro Adolfo Urso - Fotogramma/Ipa
Il ministro Adolfo Urso - Fotogramma/Ipa
13 giugno 2026 | 19.14
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

"In un contesto economico e geopolitico sempre più complesso, la capacità di mettere in relazione imprese, buyer e operatori provenienti da tutto il mondo rappresenta un fattore decisivo di competitività. Per questo il sistema fieristico costituisce una leva strategica per la crescita e l'internazionalizzazione delle imprese, contribuendo concretamente a rafforzare la presenza del Made in Italy sui mercati globali". E' il messaggio affidato a un videocollegamento dal ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, in occasione dell'inaugurazione della 105ª edizione di Expo Riva Schuh e Gardabags, in programma dal 13 al 16 giugno 2026 a Riva del Garda.

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Nel suo intervento video, Urso ha ringraziato il presidente di Riva del Garda Fierecongressi Roberto Pellegrini e la presidente Alessandra Albarelli per l'invito a una manifestazione che, ha sottolineato, “si è affermata nel tempo come punto di riferimento internazionale per il settore delle calzature, delle borse e degli accessori”.

Il ministro ha quindi ricordato l'impegno del Governo a sostegno della competitività del comparto moda. “Per accompagnare questa sfida abbiamo posto al centro della nostra azione una politica industriale orientata al rafforzamento delle filiere produttive e alla crescita sui mercati internazionali. In questa prospettiva è stato istituito nel 2023 il tavolo Moda, dal quale sono scaturite misure concrete come i mini contratti di sviluppo da 100 milioni di euro, la proroga del credito d'imposta per design e ideazione estetica, il percorso sul regime Epr per il tessile e le iniziative di contrasto all'ultra fast fashion”. Secondo Urso, questi interventi si inseriscono nel nuovo piano industriale della moda italiana, fondato su innovazione, sostenibilità, aggregazione d'impresa e tutela del Made in Italy. “Una strategia che punta a rafforzare la resilienza delle imprese e ad ampliare le opportunità di export, anche attraverso gli accordi commerciali tra Unione Europea e partner strategici come India, Australia, Mercosur, Svizzera e Messico. Expo Riva Schuh e Gardabags rappresenta una concreta espressione di questo percorso, favorendo l'incontro tra domanda e offerta internazionale e creando nuove opportunità di business e crescita. Solo insieme possiamo valorizzare la qualità, la creatività e l'eccellenza produttiva che rendono forte l'Italia nel mondo”, ha chiuso Urso nel videomessaggio.

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Made in Italy internazionalizzazione fiere competitività export sostenibilità
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