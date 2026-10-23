Urso: "Italia può essere leader in Europa su nuove tecnologie ambientali"

"Credo che questo di Maire sia un esempio, che spero diventi un modello, di come l'impresa italiana, coniugando al meglio l'identità con l'innovazione e l'internazionalizzazione, possa affrontare le sfide della transizione ambientale, della sostenibilità energetica e dell'economia digitale. L'Italia può essere leader in Europa se pensiamo alla nostra capacità di riciclare materie prime critiche, di costruire una nuova via per il nucleare civile e di sviluppare nuove tecnologie ambientali". Sono le parole di Adolfo Urso, Ministro delle Imprese e del Made in Italy, alla cerimonia di inaugurazione del NODE Roma, la prima sede del network internazionale di centri di Ricerca e Sviluppo di NEXTCHEM, società del Gruppo MAIRE dedicata alle tecnologie sostenibili.