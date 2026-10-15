Urso: "Mady in Italy non solo ben fatto ma anche sostenibile"

"Il made in Italy non è soltanto bello, buono e ben fatto, ma è anche sempre più sostenibile sul piano ambientale, sul piano sociale e in questo è molto apprezzato dai consumatori globali. Una parte significativa della crescita delle nostre esportazioni della prima parte di quest'anno nei confronti degli Stati Uniti è dovuta proprio al fatto che noi forniamo quello che serve per realizzare anche data center americani. Il nostro Paese da sempre ha investito sulla resilienza ed è per questo che ci troviamo meglio piazzati in un'epoca che esige la resilienza anche ai fini di garantire l'autonomia strategica del nostro continente e l'innovazione". Sono le parole di Adolfo Urso, Ministro delle Imprese e del Made in Italy, in occasione dell'evento Adnkronos Q&A 'Sostenibilità, le nuove parole chiave', svoltosi a Palazzo dell'Informazione a Roma.